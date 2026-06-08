Carpi al via piano mega-piano di riasfaltature

Notizia in breve

Entro la fine di giugno è iniziato un intervento di manutenzione straordinaria delle strade nel territorio comunale di Carpi. L'intervento riguarda otto vie, tra cui via Morbidina, via Giovanni XXIII, via Falloppia, via Ramazzini, alcuni tratti di via Vasco da Gama e via Paolo Guatoli. Lavori di riasfaltatura sono stati programmati per migliorare le condizioni del manto stradale. La durata prevista e i dettagli tecnici non sono stati comunicati.