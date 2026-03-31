Carini più pulita bonifiche delle strade a tappeto | il mega piano da via Crafamo a via Cristoforo Colombo

A Carini sono stati avviati interventi di pulizia e bonifica delle strade. Via Crafamo è stata completamente bonificata, mentre in via Cristoforo Colombo sono in corso le ultime attività di bonifica. Sono stati inoltre effettuati lavori di pulizia straordinaria della strada situata a valle del Poseidon e una campagna di diserbo interesserà la fascia costiera tra Villagrazia e Piano Agliastrelli.

Il Comune di Carini, ribadiscono, “non poteva restare fermo di fronte a un servizio ormai sottodimensionato alla luce della costante crescita demografica e dell’imminente incremento della popolazione legato alla stagione primaverile ed estiva in arrivo. Per questo si è intervenuti, con decisione potenziando il servizio con tre nuove squadre di operai”. Il sindaco Giovì Monteleone precisa che si tratta di “interventi concreti, non parole, che dimostrano ancora una volta come questa Amministrazione non resti mai a guardare, ma intervenga con determinazione ogni volta che il territorio lo richiede. Il lavoro fatto in questi anni è sotto gli occhi di tutti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Carini più pulita, bonifiche delle strade a tappeto: il mega piano da via Crafamo a via Cristoforo Colombo Articoli correlati Usa, il Ministro della Cultura Giuli a New York rende omaggio a Cristoforo Colombo(LaPresse) “La presenza e la memoria di Cristoforo Colombo è un elemento di grande ricchezza per gli Stati Uniti. Il piano per il rinnovo delle strade. Via ai cantieri da 500mila euroAl via l’intenso programma comunale di asfaltature sul territorio cittadino, per eliminare le buche, i rattoppi e i manti stradali logori.