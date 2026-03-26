Il 31 marzo alle 21, il Teatro Camploy di Verona ospiterà il concerto di Giordana Angi, che torna in Italia dopo tre anni di assenza dai palchi. La cantante presenta il suo nuovo tour intitolato “Piano Piano Tour”, portando dal vivo il suo repertorio musicale. La serata si svolgerà in una location nel centro della città, con l’ingresso aperto al pubblico.

Dopo tre anni di assenza dai palchi italiani, Giordana Angi torna dal vivo con il “Piano Piano Tour”, una nuova tappa del suo percorso artistico che farà tappa martedì 31 marzo alle ore 21 al Teatro Camploy di Verona. Il ritorno segue un periodo intenso di esperienze internazionali, tra cui le aperture ai concerti di Sting e Pascal Obispo, e segna un momento di rinnovata connessione con il pubblico italiano. Il tour si presenta come un viaggio musicale che attraversa le diverse anime della cantautrice, capace di muoversi tra cantautorato, pop e suggestioni più intime e poetiche. Lo spettacolo promette di alternare momenti energici ad altri più raccolti, in un equilibrio tra sonorità rock e atmosfere acustiche. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - “Piano Piano Tour”, Giordana Angi in concerto al Teatro Camploy

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