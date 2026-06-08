Caro bollette come tagliare subito il costo di luce e gas | il trucco legale di quattro ragazzi ecco cosa fare

Da today.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro ragazzi hanno scoperto un metodo legale per ridurre subito le bollette di luce e gas. Dopo aver lavorato in multinazionali come Amazon e Mars, hanno deciso di mettere in pratica un’intuizione nata da una chat tra amici di lunga data. Hanno sviluppato una strategia che permette di abbassare i costi energetici senza violare leggi o regolamenti. La loro soluzione è ora al centro di attenzione per chi cerca risparmi immediati.

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Carriere prestigiose in multinazionali di portata mondiale, da Amazon a Mars. Poi il salto nel buio e l'idea di scommettere su un'intuizione, nata da una chat tra amici di vecchia data. Sono giovani talenti milanesi, diventati manager in grandi multinazionali prima di spegnere trenta candeline. 🔗 Leggi su Today.it

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