A partire da settembre 2025, il prezzo del gas nel mercato tutelato sarà di 0,415 euro per metro cubo. Le famiglie italiane devono considerare questa cifra come il nuovo costo per l’approvvigionamento energetico, segnando un aumento rispetto ai mesi precedenti. Questa variazione si applica alle tariffe regolamentate per il gas naturale, che sono soggette a aggiornamenti periodici.

Le famiglie italiane affrontano un nuovo aggiornamento dei costi energetici con il prezzo del gas nel mercato tutelato fissato a 0,415 €Smc per settembre 2025. L’incremento riguarda l’ultima rilevazione disponibile all’8 aprile 2026, segnando una tendenza al rialzo della materia prima. Il dato aggiornato dall’autorità ARERA evidenzia come il costo della sola energia sia salito del 6,9% se confrontato con il valore di ottobre 2025, quando la cifra era pari a 0,388 €Smc. Questa variazione incide direttamente sulla capacità di pianificare le spese per il riscaldamento e l’acqua calda domestica. La struttura dei costi tra tutela e libera scelta. Il sistema di calcolo della bolletta si divide in due percorsi distinti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bollette gas: il prezzo tutelato sale, ecco il costo di settembre

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