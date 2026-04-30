Dl Bollette novità per i consumatori | tra telemarketing e contratti luce-gas ecco cosa cambia

Il 19 giugno entreranno in vigore nuove disposizioni previste dal Decreto Bollette, approvato dal Governo e pubblicato in Gazzetta ufficiale. Le norme riguardano principalmente il telemarketing e i contratti di fornitura di luce e gas. Queste modifiche sono state introdotte con l’obiettivo di regolamentare meglio le pratiche commerciali e tutelare i consumatori. Da quella data, cambieranno alcuni aspetti delle modalità di comunicazione e di stipula dei contratti in questo settore.

(Adnkronos) – Novità in vista per i consumatori. Il prossimo 19 giugno diventeranno operative alcune disposizioni contenute nel Decreto Bollette varato dal Governo e pubblicate recentemente in Gazzetta, sul telemarketing e contratti di luce e gas. L’associazione Codici richiama l’attenzione dei cittadini, considerando le insidie e le criticità che si registrano in questo settore. “Quando.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Decreto Bollette e telemarketing: cosa cambia per i consumatoriIl Decreto Bollette, convertito in legge lo scorso 8 aprile, non interviene soltanto sul fronte degli aiuti contro il caro energia, ma introduce... Stop al telemarketing selvaggio, le novità sui contratti luce e gas via telefonoArriva una stretta concreta contro il telemarketing aggressivo nel settore dell’energia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Decreto Bollette 2026: le misure per le rinnovabili; Stop alle chiamate su luce e gas: cambia tutto per i consumatori; Parlamento: il decreto bollette diventa legge; Il dl Bollette riduce i costi per l’energia. Dl Bollette, novità per i consumatori: tra telemarketing e contratti luce-gas, ecco cosa cambiaDal 19 giugno stop alle chiamate su luce e gas senza consenso: i contratti saranno nulli. Nuove regole contro il telemarketing e numeri brevi per riconoscere i call center ... adnkronos.com Bonus energia 2026: le novità tra contributi e deduzioni in bollettaNel 2026 il Governo interviene nuovamente sul fronte delle bollette, introducendo misure economiche pensate per alleggerire, almeno in parte, i costi dell’energia elettrica per le famiglie. Il Decreto ... osservatoriomalattierare.it I piccoli ospedali che chiudono, le bollette alle stelle, le imprese che licenziano, le guerre ai nostri confini: con il bilancio pluriennale abbiamo la possibilità di affrontare tutti questi problemi in una volta sola, ma la risposta del Parlamento europeo non può esse - facebook.com facebook