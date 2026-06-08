Carlo Messina e l’asse anti-francese che piace a Palazzo Chigi Ma il Mef sogna il polo con Bpm

Da quotidiano.net 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il giorno dopo l'annuncio di due operazioni su Mps, esponenti di Palazzo Chigi e del Ministero dell'Economia hanno dichiarato che sarà il mercato a stabilire l'esito. Nel frattempo, si parla di un possibile asse tra alcuni istituti bancari, con un interesse specifico verso un’alleanza tra un grande gruppo bancario e un’altra banca di medie dimensioni. Il Ministero sogna anche di creare un polo bancario con un istituto di medie dimensioni.

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Roma – Il giorno dopo il lancio della doppia operazione su Mps, da Palazzo Chigi e da Via XX Settembre arrivano ufficialmente formule di circostanza, lungo il leit motiv “sarà il mercato a decidere”. Ma la realtà è ben diversa. Dietro le due cordate non c’è solo finanza: c’è una maggioranza divisa che riflette due idee opposte di interesse nazionale. Da una parte il Ministero dell’Economia di Giancarlo Giorgetti, padre putativo del “terzo polo”  (bancario). È un progetto che il ministro coltiva da anni: Mps è stata risanata e riprivatizzata proprio per fare da perno aggregante e la fusione con Banco Bpm ne sarebbe lo sbocco naturale. Quando Castagna, patron di Bpm, si è mosso – formalmente... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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