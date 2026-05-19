Modi a Palazzo Chigi | l’asse strategico tra India e Italia si evolve

Negli ultimi tempi, si sono intensificati i contatti tra le autorità italiane e indiane, con incontri che hanno messo in evidenza una collaborazione sempre più stretta tra i due Paesi. Uno degli aspetti più discussi riguarda il corridoio IMEC, un'iniziativa che mira a rafforzare i collegamenti tra Europa e Asia. Le discussioni si sono concentrate sulle implicazioni di questa rete per le imprese italiane, in particolare per quanto riguarda le catene di approvvigionamento e le opportunità di mercato.

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? Domande chiave Come influirà il corridoio IMEC sulle catene di approvvigionamento delle imprese italiane?. Quali nuovi accordi di co-produzione militare firmeranno Meloni e Modi?. Perché l'asse Roma-Nuova Delhi è cruciale per la sicurezza energetica europea?. Chi sono gli esperti che analizzeranno le implicazioni del Piano 2025-2029?.? In Breve Dibattito con esperti Giulio Terzi, Francesco Maria Talò, Vas Shenoy, Swasti Rao e Anil Trigunayat.. Piano d'Azione Strategico Congiunto 2025-2029 su cybersicurezza e cooperazione marittima.. Incontro con vertici industriali su difesa, infrastrutture e agroalimentare per nuovi sbocchi logistici.. Integrazione tecnologica e militare post missione del ministro Crosetto ad aprile a Nuova Delhi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modi a Palazzo Chigi: l’asse strategico tra India e Italia si evolve ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Si rafforza l’asse India-Russia: Putin punta all’Oceano Indiano, Modi all’ArticoLa Russia sta portando avanti una “partnership senza limiti” con la Cina ma, al tempo stesso, è impegnata a consolidare i rapporti anche con altre... Modi a Roma da Meloni: si consolida la cooperazione tra Italia e IndiaHa scelto l’Italia come tappa finale del suo tour tra Medi Oriente ed Europa, il primo ministro indiano, Narendra Modi. Fabrizio Corona a Palazzo Chigi per il faccia a faccia con Giorgia Meloni: il processo per diffamazione contro l’ex paparazzo trasloca nella sede del governoFabrizio Corona incontra Giorgia Meloni a Palazzo Chigi: il processo per diffamazione si sposta nella sede del governo. ilfattoquotidiano.it Tre bandiere a palazzo Chigi in stile Quirinale? Presto un altro vessillo, operai al lavoroSaranno montati tre pennoni per esporre Tricolore, stendardo Ue e Paese ospitato. E saranno posizionati all'angolo dello studio riservato alla premier ... repubblica.it