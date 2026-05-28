È stato sequestrato un patrimonio di circa 200 milioni di euro appartenente a Messina Denaro. Le autorità hanno annunciato che i fondi saranno destinati a potenziare la sicurezza nelle stazioni ferroviarie. Le operazioni sono state condotte nelle prime ore del mattino, con unità della guardia di finanza impegnate in diversi interventi a Palermo e in altre località. Il sequestro si inserisce in un'indagine di contrasto alla criminalità organizzata.

Le fiamme gialle di Palermo smantellano la rete offshore che riciclava i proventi del narcotraffico di Cosa Nostra: blitz simultanei per colpire l'impero finanziario di Matteo Messina Denaro. All'alba, mentre la città di Palermo si svegliava, le fiamme gialle del comando provinciale della guardia di finanza di Palermo erano già operative in più angoli del mondo. Coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo siciliano, la maxi-operazione ha portato all'arresto di tre persone e al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per un valore che supera i 200 milioni di euro. Secondo quanto ricostruito... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trovato il tesoro di Messina Denaro: 200 milioni sequestrati. Palazzo Chigi: "Con quel denaro si rafforzerà la sicurezza nelle stazioni"

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Trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro: 200 milioni tra Cayman, Svizzera e Libano

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