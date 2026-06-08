Un uomo è stato investito e ucciso da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali a pochi metri dal suo bar. L’incidente è avvenuto vicino al locale di proprietà dell’uomo, che si trovava in zona. La nuora, presente sul posto, ha assistito all’accaduto e ha commentato l’evento, ricordando che anche suo padre era morto in modo analogo. La vittima aveva 60 anni.

ABANO TERME (PADOVA) - È stato investito da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali a meno di duecento di metri dall’attività che era tutta la sua vita. Nella tarda serata di sabato 6 giugno, attorno alle 23, ha cessato di battere all’ospedale di Abano il cuore di Carlo Alibardi, 83 anni, fondatore del noto bar-tabaccheria in via Cesare Battisti. Troppo gravi le lesioni riportate nell’incidente di cui era stato vittima poche ore prime, verso le 10. L’incidente Alibardi era stato travolto da una Toyota Yaris condotta da una 61enne residente nella città termale. Agli agenti della Polstrada giunti sul posto per effettuare i rilievi la donna, sconvolta, aveva raccontato di non essersi accorta dell’anziano sul camminamento pedonale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Carlo Alibardi travolto e ucciso da un'auto vicino al suo bar. La nuora tra i primi ad accorrere: «Un incubo, anche mio papà morì così»

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