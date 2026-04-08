Il 8 aprile 2026, a Novi Ligure, un uomo di 85 anni è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, morendo successivamente. La notizia è stata comunicata dal comico e imitatore Claudio Lauretta, che ha confermato la morte del padre, coinvolto nell’incidente. L’incidente si è verificato nel centro della città, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sugli eventuali responsabili.

Novi Ligure (Alessandria), 8 aprile 2026 – Lutto per il comico e imitatore Claudio Lauretta. Il padre 85enne è morto dopo essere stato investito mentre attraversava la strada a Novi Ligure, in provincia di Alessandria. A raccontare la dinamica dell'incidente è lo stesso attore all' Ansa. "È mancato mio papà Domenico, investito sulle strisce pedonali colpito da un furgone che trasporta bibite. Era nella sua Novi Ligure in viale Saffi. Stava andando a riprendere l'auto per, poi, recuperare mamma Marisa in palestra. Era passato anche dall'edicolante per leggere la mia ultima intervista uscita oggi", spiega l’artista. E aggiunge: "Papà, classe 1941, stava benissimo ed era in grande forma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il comico Claudio Lauretta: “Mio papà Domenico travolto e ucciso sulle strisce a Novi Ligure”

Tragedia a Novi Ligure: travolto il papà di Claudio LaurettaDomenico Lauretta, 85 anni, è morto a Novi Ligure dopo essere stato travolto da un furgone in retromarcia.

Claudio Lauretta: "Mio padre investito e ucciso da un furgone". Il tragico racconto dell'attore e comico televisivo«È mancato mio papà Domenico, investito sulle strisce pedonali colpito da un furgone che trasporta bibite.

Temi più discussi: Claudio Lauretta, mio padre investito e ucciso da un furgone nell'Alessandrino; Sono passato da 118 a 90 kg. Sono andato da un nutrizionista che mi ha dato un po' di regolette: lo rivela Claudio Lauretta; La Ruota della Fortuna, il mea culpa di Gerry Scotti: Chiedo scusa per la mia ignoranza. Poi è stravolto da Samira Lui: Un cremino; Stasera tutto è possibile su Rai 2: ospiti e anticipazioni della quinta puntata.

Il comico Claudio Lauretta: Mio papà Domenico travolto e ucciso sulle strisce a Novi LigureGiusto ieri l’uomo aveva festeggiato i 57 anni di matrimonio con la moglie. L’artista: Era in gran forma, straordinariamente allegro e raccontava barzellette ... quotidiano.net

Il comico Claudio Lauretta: 'Mio padre investito e ucciso da un furgone a Novi Ligure'Suo padre è la persona di 85 anni morta investita in viale Saffi a Novi Ligure (Alessandria). Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, a travolgere l'anziano è stato un furgone in ... ansa.it

Novi Ligure, il padre del comico Claudio Lauretta investitito e ucciso da un furgone in retromarcia. «Papà, ieri era il tuo anniversario di matrimonio...» x.com

Oggi in edicola, una mia intervista fatta da Katya Malagnini per il settimanale VERO! #intervista #vero #claudiolauretta - facebook.com facebook