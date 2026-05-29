Cavallo in fuga sull’ex statale 42 tra Treviglio e Arcene | travolto e ucciso da un’auto

Un cavallo in fuga è finito sulla strada provinciale tra Treviglio e Arcene nel primo pomeriggio di giovedì 28 maggio. Il cavallo ha attraversato la carreggiata e, poco dopo, è stato investito da un'auto che transitava in quel momento. L’incidente è avvenuto lungo l’ex statale 42, provocando la morte dell’animale sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare per il cavallo.

Treviglio. Attimi di paura nel primo pomeriggio di giovedì 28 maggio lungo la Provinciale ex Strada Statale 42, al confine con Arcene, dove, nel primo pomeriggio, un cavallo in fuga è finito sulla carreggiata per poi essere travolto da un’auto. Secondo quanto potuto ricostruire, l’animale sarebbe scappato da un maneggio della zona utilizzando il muretto perimetrale dell’area ex Pedavena per raggiungere la strada. A trovarselo improvvisamente davanti è stato il conducente di una Nissan bianca che non avrebbe potuto fare nulla per evitare l’impatto. Lo schianto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Treviglio insieme ai soccorsi sanitari e ai veterinari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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