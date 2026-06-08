Cardiologia | l’Unical guida le decisioni della società europea

Notizia in breve

Un ricercatore dell'Università della Calabria è stato scelto come membro del comitato della Società Europea di Cardiologia. La nomina permette di partecipare alle decisioni e alle linee guida sulla cura delle malattie cardiache in Europa. La sua presenza nel comitato potrà influenzare le politiche e le raccomandazioni adottate dalla società, che rappresenta i professionisti del settore a livello continentale. La nomina è stata annunciata di recente e coinvolge esperti di cardiologia provenienti da diversi paesi europei.