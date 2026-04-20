Dal matriarcato all’AI Luciana Percovich all’Unical guida i cerchi delle donne

All'università della Calabria, Luciana Percovich conduce una serie di incontri e rituali dedicati alle “Antenati resistenti”, coinvolgendo le donne in attività che spaziano dal matriarcato all’intelligenza artificiale. L’iniziativa comprende conferenze e pratiche che esplorano le radici storiche e le nuove tecnologie, creando un collegamento tra passato e presente. L’obiettivo è approfondire il ruolo delle donne attraverso diverse epoche e contesti.

Ha senso oggi tornare a parlare di matriarcato, di antenate resistenti, di linguaggi mutanti, di nuove espressioni di femminismo, di futuro arcaico, come se gli anni Settanta non fossero mai davvero passati? Che attinenza c’è fra le donne del nostro tempo e la saggezza di Crona, il mito di Demetra, i cerchi, le streghe e l’autocoscienza? «Parlarne oggi ha più senso di prima, perché la storia delle donne è tenuta ai margini, e la famiglia naturale è ancora al centro del dibattito, ma immersa tutta nel costrutto sociale occidentale con le sue diseguaglianze. Sulle spalle 5mila anni di patriarcato e un sistema di dominio e di sfruttamento ancora da disarticolare.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Dal matriarcato all’AI, Luciana Percovich all’Unical guida i cerchi delle donne Notizie correlate Unical: viaggio tra saperi antichi e identità delle donneL’Università della Calabria diventerà il fulcro di un dialogo profondo sulla memoria e la ricostruzione delle identità femminili con l’iniziativa... "Cerchi anti violenza", a Lodi la tappa 2026 del progetto a favore delle donneDopo le tappe di Napoli nel 2023, Roma nel 2024 e Brescia nel 2025, il 9 e 10 marzo 2026 arrivano a Lodi i nuovi appuntamenti di Cerchi Anti...