È reggino il nuovo presidente della Società Italiana di Cardiologia
Un professionista proveniente dalla Calabria è stato nominato nuovo presidente della Società Italiana di Cardiologia. La nomina porta un rappresentante regionale ai vertici della disciplina nel paese, consolidando la presenza territoriale nel settore. La sua esperienza si inserisce in un percorso che ha coinvolto diverse tappe all’interno del panorama cardiologico nazionale, con una crescente attenzione alle collaborazioni internazionali.
Dalla Calabria ai vertici della cardiologia nazionale, con uno sguardo sempre più proiettato sul panorama internazionale. L’elezione di Giuseppe Patti alla guida della Società Italiana di Cardiologia, completata nel dicembre 2025, rappresenta un passaggio significativo non solo per la sua.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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