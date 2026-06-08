Carceri in tilt allarme sovraffollamento | la Puglia prima regione in Italia La classifica

Notizia in breve

Le carceri italiane sono sovraffollate, con una popolazione detenuta che al 31 maggio scorso supera di gran lunga la capienza regolamentare. La Puglia si colloca al primo posto in Italia per il livello di sovraffollamento. Secondo i dati del ministero della Giustizia, il numero totale di detenuti supera di molto i posti disponibili, creando criticità nelle strutture penitenziarie e rendendo difficile la gestione quotidiana. Nessuna informazione specifica sul numero esatto di detenuti o sulla capienza totale è stata fornita.