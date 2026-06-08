Carceri in tilt allarme sovraffollamento | la Puglia prima regione in Italia La classifica
Le carceri italiane sono sovraffollate, con una popolazione detenuta che al 31 maggio scorso supera di gran lunga la capienza regolamentare. La Puglia si colloca al primo posto in Italia per il livello di sovraffollamento. Secondo i dati del ministero della Giustizia, il numero totale di detenuti supera di molto i posti disponibili, creando criticità nelle strutture penitenziarie e rendendo difficile la gestione quotidiana. Nessuna informazione specifica sul numero esatto di detenuti o sulla capienza totale è stata fornita.
I dati del ministero della Giustizia, aggiornati allo scorso 31 maggio scorso, sono allarmanti: la popolazione presente nelle carceri italiane risulta pari a 64.741 detenuti presenti a fronte di una capienza regolamentare di 51.269 posti. Un sovraffollamento che supera il 126%. Il sistema penitenziario nazionale registra quindi oltre 13.000 detenuti in eccesso rispetto alla capienza prevista. In Puglia dati record: la regione è prima in Italia con il 158% di sovraffollamento. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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