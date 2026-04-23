Il garante dei detenuti della regione ha illustrato al Consiglio regionale i dati aggiornati sul sistema penitenziario campano, concentrandosi in particolare sui livelli di sovraffollamento e sulle condizioni delle strutture psichiatriche. I numeri mostrano un incremento delle persone ristrette rispetto alla capienza delle carceri e problemi nelle strutture dedicate alla cura della salute mentale. La presentazione si inserisce in un quadro di crescente attenzione sulla situazione delle strutture detentive nella regione.

?? Cosa sapere Il garante Samuele Ciambriello presenta al Consiglio regionale Campania i dati penitenziari 2025. Sovraffollamento e carenza di personale sanitario impattano sulla gestione dei detenuti in Campania. Samuele Ciambriello ha presentato ieri nell'aula del Consiglio regionale della Campania i dati sulla gestione delle carceri nel 2025, evidenziando un sistema penitenziario locale in forte sofferenza per il sovraffollamento e la carenza di cure psichiatriche. L'incontro, tenutosi presso .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carceri in Campania: allarme sovraffollamento e crisi psichiatrica

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