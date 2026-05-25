Allarme sovraffollamento carceri | a Latina è del 204% uno dei dati più alti in Italia

Da latinatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Latina, il tasso di sovraffollamento delle carceri supera il 200%, raggiungendo il 204%. La struttura ospita quasi il doppio dei detenuti rispetto alla capienza ufficiale. È uno dei dati più alti in Italia. Solo altre sette carceri nazionali registrano percentuali superiori. La situazione è stata segnalata dalle autorità competenti come critica.

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Quella di Latina è una delle otto carceri italiane con un tasso di sovraffollamento che supera il 200%. Un dato che evidenzia una condizione già emersa in diverse occasioni, con numeri preoccupanti, in merito alla casa circondariale di via Aspromonte e che si inserisce in un quadro sempre più. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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