“Nel mese di Gennaio u.s. il SAPPE, sindacato autonomo polizia penitenziaria, denunciò la grave situazione del carcere di Brindisi che si continuava a riempire come un uovo senza che però arrivassero nuove unità. In quell’occasione il SAPPE informò anche le autorità politiche ed amministrative di Brindisi a partire dal Prefetto, al Sindaco, al Magistrato di sorveglianza, rappresentando che un carcere pieno all’inverosimile oltrechè creare problemi seri alla sicurezza del penitenziario avrebbe potuto avere ripercussioni molto gravi sul territorio così come è accaduto a Foggia in occasione dell’evasione di oltre 70 detenuti. Peraltro in tali... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Carcere di Brindisi: “non più di 150 posti, 250 detenuti” Sappe

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