Un rapporto denuncia gravi carenze nell’amministrazione penitenziaria di Civitavecchia, evidenziando rischi per la sicurezza. Secondo le fonti, un singolo agente si trova a gestire fino a settanta detenuti in alcune sezioni, mentre la direzione ha aperto nuovi reparti senza aumentare il personale. Questi problemi sollevano preoccupazioni sulla gestione quotidiana e sulle condizioni all’interno del carcere.

? Cosa scoprirai Come può un solo agente gestire settanta detenuti in una sezione?. Perché la direzione ha aperto nuovi reparti senza aggiungere personale?. Chi deve rispondere della gestione dei fondi per materiali inutili?. Quali rischi reali corre il personale con turni da dodici ore?.? In Breve 70 detenuti nella prima sezione circondariale contro la capacità prevista di 52 persone.. Gestione turni e ferie pasquali contestata per soli tre giorni di riposo concessi.. Acquisti di filo spinato inutilizzati e lavori incompiuti per alloggi del personale.. Segreteria Agenti aperta solo il martedì con mancata pubblicazione interpelli regionali.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sappe: “Gravi mancanze” al carcere di Civitavecchia, rischi la sicurezza

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