L’aeroporto internazionale di Fiumicino ospiterà fino all’11 giugno una mostra per celebrare il 212mo anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Durante l’evento, sarà esposta anche una vettura Maserati.

In occasione delle celebrazioni per il 212mo Anniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, da oggi e fino alla serata del prossimo 11 giugno, l’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino ospiterà un’attrazione d’eccezione per passeggeri e visitatori. Presso il Terminal 1, in area Partenze (all’altezza della Porta 1), sarà infatti esposta la splendida Maserati Mcpura in livrea istituzionale, in dotazione al Nucleo Radiomobile di Roma. Un’iniziativa per la comunità. L’iniziativa, nata per condividere con la comunità una ricorrenza così significativa attraverso un’eccellenza del Made in Italy, vedrà il presidio costante del personale della Compagnia Carabinieri Aeroporti di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Carabinieri: aeroporto Fiumicino, l’Arma festeggia anniversario fondazione, in mostra Maserati

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