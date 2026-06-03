Avellino – L’Arma dei Carabinieri celebra il 212° Anniversario della Fondazione
L’Arma dei Carabinieri ha celebrato il 212° anniversario della sua fondazione con una cerimonia al Comando Provinciale di Avellino. Durante l’evento sono stati ricordati i caduti e premiati i militari che si sono distinti in servizio. La celebrazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e delle forze di polizia locali. La giornata ha visto momenti ufficiali e riconoscimenti pubblici per il personale dell’Arma.
Avellino, cerimonia al Comando Provinciale per onorare i Caduti e premiare i militari distintisi in servizio.. Alle ore 9.30 di venerdì 5 giugno 2026, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, alla presenza di Autorità civili, religiose e militari, verrà celebrato il 212° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Il Comandante Provinciale, Colonnello Angelo Zito, insieme al Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, renderà un tributo ai Caduti dell’Arma, deponendo una corona d’alloro alla lapide dedicata alla loro memoria nel cortile della Caserma, e illustrerà le attività sul territorio della provincia; seguirà la consegna di ricompense a militari che si sono distinti in attività meritorie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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Alle ore 9.30 di venerdì 5 giugno, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, alla presenza di Autorità civili, religiose e militari, verrà celebrato il 212° Anniversario della Fondazione dell’Arma facebook
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