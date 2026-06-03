Avellino – L’Arma dei Carabinieri celebra il 212° Anniversario della Fondazione

Notizia in breve

L’Arma dei Carabinieri ha celebrato il 212° anniversario della sua fondazione con una cerimonia al Comando Provinciale di Avellino. Durante l’evento sono stati ricordati i caduti e premiati i militari che si sono distinti in servizio. La celebrazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e delle forze di polizia locali. La giornata ha visto momenti ufficiali e riconoscimenti pubblici per il personale dell’Arma.