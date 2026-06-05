Fiumicino celebra il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri

Fiumicino ha celebrato il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri con una cerimonia ufficiale. La manifestazione si è svolta presso la caserma locale, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Durante l’evento sono stati ricordati i 212 anni di attività dell’Arma e il suo ruolo nelle comunità locali. La commemorazione ha incluso un intervento ufficiale e una cerimonia di deposizione di corone.

Fiumicino, 5 giugno 2026 – In occasione del 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha rivolto un messaggio di auguri e ringraziamento alle donne e agli uomini dell’Arma, sottolineando il valore del loro impegno quotidiano al servizio della collettività. “A nome dell’Amministrazione comunale e della città di Fiumicino – ha dichiarato il sindaco – desidero rivolgere i più sentiti auguri e il mio ringraziamento a tutte le donne e gli uomini dell’Arma che ogni giorno operano con professionalità, spirito di servizio e dedizione al bene comune”. Il ringraziamento ai militari sul territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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