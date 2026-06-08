A Caorle, il Sea Festival 2026 ha portato 23 nuove opere di street art, realizzate da 17 artisti internazionali. In totale, il patrimonio di murales e installazioni permanenti supera le 50 creazioni distribuite nel centro e nelle zone limitrofe. Le opere sono integrate nel paesaggio urbano, trasformando la località in una grande galleria d’arte urbana a cielo aperto. La manifestazione si svolge nel contesto di un progetto di valorizzazione culturale del territorio.

Ventitré nuove opere di street art, diciassette artisti internazionali coinvolti e un patrimonio che supera ormai le cinquanta creazioni permanenti diffuse sul territorio. Sono questi i numeri con cui va in archivio la terza edizione del Caorle Sea Festival, la manifestazione che dal 23 maggio al 7 giugno ha trasformato la nota meta balneare veneta in una grande galleria d’arte urbana a cielo aperto. Per oltre due settimane artisti provenienti da Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Brasile hanno lavorato su edifici pubblici e privati, sottopassi, supermercati, strutture sportive e spazi urbani, realizzando interventi ispirati al tema dell’edizione 2026, “ Mare, pesca e tradizioni ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caorle Sea Festival 2026: la località trasformata in una grande galleria d'arte urbana

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