Rabarama porta le sue opere a via Veneto | la strada della Dolce Vita diventa una galleria d’arte urbana

Da oggi e fino al 30 giugno, via Veneto si trasforma in una galleria d'arte urbana grazie all'esposizione di opere dell'artista Rabarama. La strada, nota per essere uno dei simboli della Dolce Vita, ospita sculture di grandi dimensioni raffiguranti figure umane, visi decorati con note musicali, pesci, pezzi di puzzle e dettagli geometrici. L’iniziativa coinvolge gli spazi pubblici e offre ai passanti un percorso tra arte e creatività.

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