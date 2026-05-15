Rabarama porta le sue opere a via Veneto | la strada della Dolce Vita diventa una galleria d’arte urbana
Da oggi e fino al 30 giugno, via Veneto si trasforma in una galleria d'arte urbana grazie all'esposizione di opere dell'artista Rabarama. La strada, nota per essere uno dei simboli della Dolce Vita, ospita sculture di grandi dimensioni raffiguranti figure umane, visi decorati con note musicali, pesci, pezzi di puzzle e dettagli geometrici. L’iniziativa coinvolge gli spazi pubblici e offre ai passanti un percorso tra arte e creatività.
Imponenti sculture umane, visi dipinti con note musicali, pesci, tasselli di puzzle, dettagli geometrici: via Veneto, fino al 30 giugno, è una galleria d'arte a cielo aperto. La celebre strada simbolo della Dolce Vita romana ha accolto, infatti, “Armonie del Corpo”, una mostra en plain air. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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