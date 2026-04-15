CaorlEducAzione Festival 2026 | a Caorle quattro giorni dedicati all’educazione
Dal 16 al 19 aprile 2026, a Caorle si terrà il CaorlEducAzione Festival, una manifestazione che si concentra sul tema dell’educazione. L’evento durerà quattro giorni e vedrà la partecipazione di studenti, genitori e membri della comunità locale. La manifestazione si svolge nella cittadina veneta e propone attività e incontri legati al mondo scolastico e formativo.
Dal 16 al 19 aprile 2026, a Caorle, torna il CaorlEducAzione Festival, la manifestazione dedicata al mondo dell’educazione che coinvolge scuole, famiglie e comunità.Il festival si sviluppa tra il PalaExpomar e diversi spazi della città – tra cui Biblioteca Civica, Sala Parrocchiale, Spiaggia di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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