CaorlEducAzione Festival 2026 | a Caorle quattro giorni dedicati all’educazione

Dal 16 al 19 aprile 2026, a Caorle si terrà il CaorlEducAzione Festival, una manifestazione che si concentra sul tema dell’educazione. L’evento durerà quattro giorni e vedrà la partecipazione di studenti, genitori e membri della comunità locale. La manifestazione si svolge nella cittadina veneta e propone attività e incontri legati al mondo scolastico e formativo.