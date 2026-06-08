Cantiere in via Caterina Sforza pesante disagio causato dai lavori

Notizia in breve

Un cantiere in via Caterina Sforza provoca disagi ai residenti. Secondo una lettrice, i lavori hanno modificato la traffico, obbligando a passare da via Mastro Pedrino per tornare in via Tavani Arquati. La nuova viabilità ha generato difficoltà nel transito e disagio tra chi percorre l’area. Nessuna informazione è stata fornita sulle tempistiche di fine lavori o su eventuali alternative. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.