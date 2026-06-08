Cantiere in via Caterina Sforza pesante disagio causato dai lavori

Da forlitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cantiere in via Caterina Sforza provoca disagi ai residenti. Secondo una lettrice, i lavori hanno modificato la traffico, obbligando a passare da via Mastro Pedrino per tornare in via Tavani Arquati. La nuova viabilità ha generato difficoltà nel transito e disagio tra chi percorre l’area. Nessuna informazione è stata fornita sulle tempistiche di fine lavori o su eventuali alternative. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

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Scrive la lettrice: “Segnalo il pesante disagio causato dai lavori. La nuova viabilità per rientrare in via Tavani Arquati impone ora il passaggio da via Mastro Pedrino. Questa via è talmente stretta da rendere la svolta e il transito quasi impossibili per una normale vettura. Invito chi ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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