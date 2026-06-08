Mercoledì 10 giugno 2026 alle 18, nello Studio Celiberti di Udine si terrà “Canti di soglia: voci tra Friuli e Irlanda”, secondo evento del festival “Eco di Mondi Paralleli - Festival di Passaggi Sonori”. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Culturale FARE APS con il supporto del Comune di Udine. La serata propone un confronto tra le tradizioni vocali delle due aree geografiche.

Mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 18, lo Studio Celiberti di Udine ospita “”, secondo appuntamento del festival “Eco di Mondi Paralleli - Festival di Passaggi Sonori”; organizzato dall'Associazione Culturale FARE APS con il contributo del Comune di Udine. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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