A Pescocostanzo si svolge un evento che combina escursioni e musica popolare, coinvolgendo i partecipanti in trekking sul Monte Calvario e in esibizioni di cori tradizionali. L’appuntamento prevede passeggiate tra le vette e i borghi della zona, con momenti di ascolto di canti popolari eseguiti in diverse location, tra cui l’Auditorium San Nicola. Durante l’evento, saranno presenti cori che interpreteranno brani della tradizione locale, offrendo un’esperienza che unisce natura e musica.

? Punti chiave Come si uniscono il trekking sul Monte Calvario e i canti popolari?. Quali cori si esibiranno nell'Auditorium San Nicola di Pescocostanzo?. Perché questa iniziativa mira a proteggere l'identità dei piccoli borghi?. Come può la musica trasformare il turismo nelle montagne abruzzesi?.? In Breve Mattina dedicata al trekking sul Monte Calvario e visita guidata al borgo.. Ore 17:00 concerti corali all'Auditorium San Nicola con i maestri Gaeta e Amodei.. Coro CAI Lanciano e Coro CAI Mainarde si esibiscono per la rassegna.. Catia Manfrè e Filippo Scacciavillani promuovono il turismo lento e la memoria locale.. Domenica 17 maggio 2026, Pescocostanzo ospiterà la terza edizione della rassegna Voci e suoni delle montagne abruzzesi con un programma che unisce escursioni sul Monte Calvario e concerti corali all’Auditorium San Nicola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescocostanzo: trekking e canti popolari tra vette e borghi

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