L a voce di Nataša Popovi?, qualche secondo dopo quella di Andriana Taki? e poi quella di Maja Jovanovska. Assistere a un concerto del trio Balkan She significa entrare in uno spazio intimo e sorprendente, fatto di polifonia, ritmi dispari e atmosfere sospese. Tre voci, una chitarra e un violoncello raccontano un sentire femminile universale, antico e al tempo stesso attualissimo. Queste tre giovani musiciste, provenienti da Serbia e Macedonia del Nord, propongono al pubblico un progetto che sfida il tempo: un nuovo modo di interpretare e vivere i tradizionali canti balcanici attraverso arrangiamenti originali. Voci di un passato lontano che trovano una nuova forza dirompente nel presente grazie alla musica.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Attraverso tre voci, un violoncello e una chitarra, il trio musicale-strumentale "Balkan She" riporta in vita i canti femminili della tradizione popolare balcanica

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