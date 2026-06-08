Le prove di selezione Junior e Under 23 si sono svolte al Centro Canoa Sparafucile di Mantova, dove si sono disputate anche le gare nazionali di canoa velocità. La manifestazione è durata due giorni e ha visto partecipanti impegnati in diverse prove per qualificarsi ai prossimi Mondiali ed Europei.

Due giornate intense al Centro Canoa Sparafucile di Mantova per la Gara Nazionale Velocità e le prove di selezione Junior e Under 23. In palio i pass per i principali appuntamenti internazionali della stagione, dai Mondiali di Halifax agli Europei di Szeged. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Tra i Senior maschili del K1 successo per Giovanni Riccardi (The Core Sabaudia Canottaggio), mentre nel C1 si è imposto Marco Tontodonati dell’Aeronautica Militare. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Canoa velocità, spettacolo a Mantova tra titoli nazionali e selezioni azzurre per Mondiali ed Europei

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