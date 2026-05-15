Canoa Coppa del Mondo di canoa velocità | otto barche azzurre in semifinale

Nella seconda giornata della Coppa del Mondo di canoa velocità a Brandeburgo, otto delle nove barche italiane sono approdate alle semifinali. La competizione vede coinvolti diversi atleti italiani che si sono confrontati nelle varie categorie, con buoni risultati nelle qualificazioni. La partecipazione numerosa dimostra l’interesse e l’impegno del team nazionale in questa tappa della stagione. La manifestazione si svolge sulle acque tedesche e proseguirà con le fasi successive, in programma nelle prossime ore.

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Nella seconda giornata della Coppa del Mondo di canoa velocità a Brandeburgo, l’Italia porta otto imbarcazioni su nove alle semifinali. Le batterie confermano l’ottimo stato di forma della squadra azzurra. Nel bacino tedesco, l’Italia ha affrontato le batterie delle discipline a cinque cerchi con ottimi risultati. Nel C2 500 maschile, Gabriele Casadei e Carlo Tacchini superano il turno agevolmente. I due azzurri sono terzi nella prima serie in 1:43.97, che vale il decimo crono complessivo. Passa in semifinale anche Olympia Della Giustina nel C1 200 femminile. L’atleta si classifica terza nella sua batteria in 47.64, quattordicesimo tempo assoluto di giornata. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Foro Azzurro - Tennistavolo, Canoa Velocità, Giro d'Italia, Tiro al volo, Spada, Judo Sullo stesso argomento Coppa del Mondo di canoa velocità, l’Italia riparte da BrandeburgoDopo le due medaglie conquistate a Szeged, la nazionale azzurra affronta la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo a Brandeburgo. Canoa velocità, argento per Casadei e Tacchini in Coppa del Mondo a SzegedSecondo podio azzurro nella tappa ungherese: la coppia italiana chiude seconda nel C2 500. Canoa kayak, Coppa del mondo. Zironi si fa strada anche tra i grandi. Chiude al quinto posto nel k2 500: È una Lucrezia Zironi (foto) che, dopo aver ottenuto medaglie a pioggia a livello giovanile, comincia a farsi strada anche... dlvr.it/TSTKng ? ? x.com Coppa del Mondo canoa velocità, due bronzi per l’Italia: Zironi e Pistis Shablova sul podio, Casadei quartoNella prima giornata di finali gli azzurri conquistano due medaglie nelle specialità non olimpiche e non paralimpiche. Il canoista di Casadei si ferma ai piedi ... sportface.it Canoa velocità: Della Giustina e Craciun centrano la finale A nel C1 500 in Coppa del Mondo a BrandeburgoLa sessione mattutina della seconda giornata della seconda tappa di Coppa del mondo di canoa velocità, competizione in corso di svolgimento a Brandeburgo, ... oasport.it Aryna Sabalenka vince il premio Laureus come Sportiva dell'Anno reddit