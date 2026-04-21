Canoa velocità Anastasia Insabella trionfa all’International Race di Mantova

All’International Race di Mantova, si sono svolte gare di canoa velocità tra cui quella di Anastasia Insabella. La giovane atleta del Circolo Canoa Catania ha vinto la medaglia d’oro nel K1 Junior sulla distanza dei 200 metri. La competizione ha attirato numerosi appassionati e partecipanti, offrendo un pomeriggio ricco di emozioni e di gare avvincenti.

Spettacolo ed emozioni all’International Race di Mantova. Grande prova di Anastasia Insabella (Circolo Canoa Catania), che conquista la medaglia d’oro nel K1 Junior sulla distanza dei 200 metri. Anastasia è quinta nella selezione per la squadra nazionale Senior sui 500 metri. La competizione si.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate L’Italia della canoa slalom lavora ad Oklahoma City. Nel weekend gli azzurri parteciperanno alla Ranking RaceSi lavora sodo fin dall’inizio per gettare le basi di una stagione in cui poter continuare a mietere soddisfazioni. Canoa polo, la Polisportiva Canottieri Catania U21 trionfa in Coppa ItaliaIl primo trofeo della stagione 2026 di canoa polo lo vince la Polisportiva Canottieri Catania. Una raccolta di contenuti Si parla di: Canoa, per lo Jomar Club Catania week end a Mantova. Canoa velocità, Anastasia Insabella trionfa all’International Race di MantovaLa canoista catanese, a soli sedici anni di età, lotta contro le più forti atlete d’Italia, molte delle quali professioniste dei Gruppi Sportivi Militari ... cataniatoday.it Due titoli italiani per il Circolo Canoa Catania nel fondoAl Lago di Sabaudia (Latina) medaglie d’oro per Anastasia Insabella nel K1 e per il K4 femminile con Anastasia Insabella, Sofia Di Grazia, Rebecca Puleo ed Andrea Consoli. Al campionato italiano di fo ... ienesiciliane.it