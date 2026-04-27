Tutti i cani mordono dal Pitbull al Golden Retriever Gli ultimi casi ci dicono solo una cosa | obbligo di adozione responsabile

Recenti episodi di aggressioni canine coinvolgono un Golden Retriever nel Lazio e un Pitbull a Ischia. In entrambi i casi, non si è parlato di caratteristiche specifiche delle razze, ma di come sono stati gestiti e socializzati gli animali. Questi fatti sottolineano che la pericolosità di un cane dipende dall’intervento e dalla responsabilità dei proprietari, più che dalla razza.

Due recenti aggressioni, di un Golden Retriever nel Lazio e di un Pitbull a Ischia mostrano che non è la razza a determinare la pericolosità, ma la gestione umana. Gli attacchi sono rari e avvengono soprattutto in famiglia, colpendo bambini e anziani. Serve educazione delle persone e non la demonizzazione delle tipologie di cane.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Referendum sulla giustizia: ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi a meno di un mese dal votoIl referendum costituzionale sulla giustizia sulla separazione delle carriere si avvicina (si andrà al voto il 22 e 23 marzo) e i sondaggi continuano... Dal pianto al silenzio: il Golden Retriever che protegge i pulciniUn Golden Retriever di nome Boojeaux ha trasformato una mattinata di lamentele accese in un momento di estrema tenerezza dopo l’arrivo di due piccoli...