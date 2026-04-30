Medio Levante i piani del Comune | skate park d' autore centro beach volley area cani e interventi in corso Italia

Stamattina, nel Municipio Medio Levante, si è riunita la giunta comunale. Tra i temi all’ordine del giorno ci sono i progetti in programma per l’area, tra cui la realizzazione di uno skate park di design, un centro dedicato al beach volley, un’area cani e alcuni interventi lungo via Italia. Le decisioni prese riguardano le modifiche e gli investimenti previsti per migliorare gli spazi pubblici della zona.

Si è riunita stamattina, giovedì 30 aprile 2026, la giunta comunale nel Municipio Medio Levante, in via Mascherpa. Si tratta di uno degli appuntamenti ‘itineranti’ che vanno avanti da diverso tempo, nel corso del quale sono stati affrontati diversi temi caldi per il territorio. Skate Park ai.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate L'area dell'ex Palaspecchi cambia volto: via ai lavori del nuovo skate park. Come diventeràFerrara si prepara ad accogliere un nuovo skate park di livello sportivo nazionale in via Tassoni, nell'area delle Corti di Medoro, pensato sia come... Beach volley: Cottafava e Dal Corso trionfano in Messico!Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso hanno conquistato il Challenge di Nayarit, in Messico, dominando la finale contro gli olandesi Immers/Luini... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Genova, via libera alle Zone 30: la giunta approva il piano per la sicurezza stradale; Zone 30 ovunque possibile, il piano del Comune di Genova: l’elenco delle vie in ogni municipio; Sede CasaPound, Pd: in Municipio Medio Levante la maggioranza si spacca. Medio Levante, in mostra il futuro di Albaro, Foce e San MartinoGenova - Progettare la città del futuro: è questo l’obiettivo della mostra dedicata ad Albaro, alla Foce e a San Martino dalla facoltà di Architettura, intitolata Mobilità dolce e spazi pubblici. ilsecoloxix.it Oggi avuto l’onore di rappresentare la presidente Anna Palmieri ed il Municipio VIII Genova Medio Levante alla tradizionale Festa di Santa Zita alla Parrocchia di Santa Zita alla Foce. Ph Michele Zuliani #municipiomediolevant - facebook.com facebook