Cava dei Rocchi | al via la bonifica la pulizia e la manutenzione dell’arenile

Sono iniziati gli interventi di bonifica, pulizia e manutenzione sulla spiaggia nota come “Cava dei Rocchi” nella frazione Lago di Castellabate. Le operazioni sono state approvate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino. La zona, già soggetta a vincolo archeologico, sarà interessata a lavori di recupero e sistemazione dell’arenile. Le attività sono state avviate nel rispetto delle autorizzazioni e delle normative vigenti per tutelare l’area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Autorizzati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, gli interventi di bonifica, pulizia e manutenzione dell’arenile presso la “Cava dei Rocchi”, nella frazione Lago di Castellabate, area già sottoposta a vincolo archeologico. Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Al via la pulizia dell’arenile. Ecco il progetto con la mappaturaORBETELLO Arriva a Orbetello il progetto ’GRRInPort’2, la giornata di pulizia delle spiagge che promuove economia circolare e ricerca scientifica e... Torre Annunziata: al via la pulizia dell’arenile pubblico per l’estate 2026Attivo fino al 30 settembre il servizio di pulizia con personale, robot e mezzi meccanici. Castellabate, Cava dei Rocchi: autorizzati gli interventi di bonifica e pulizia dell’arenile in vista dell’estateComuni: Via libera della Soprintendenza ai lavori di bonifica, manutenzione e pulizia della spiaggia di Cava dei Rocchi, nella frazione Lago. Gli interventi s ... cilentonotizie.it fantasia per riempire i quotidiani on line e non. Inoltre, la prova decisiva sarà quella di stabilire che l'eventuale combo degli arbitri da parte del designatore abbia favorito i desiderata dell'Inter con un vantaggio sia per Rocchi che per il team. Spero sia chiaro x.com La mareggiata regala un ospite indisiderato sulla spiaggia: spunta un vecchio congelatore a Cava dei RocchiLa mareggiata delle ultime ore non ha portato solo onde alte e mare agitato lungo la costa cilentana, ma anche rifiuti. Sulla spiaggia di Cava dei Rocchi, nel tratto compreso tra Santa Maria di ... ilmattino.it