Canale dei Samari intasato da erba alta e detriti | Fasano ordina la pulizia urgente

Il canale dei Samari è attualmente ostruito da erba alta e detriti. Il Comune ha disposto interventi di pulizia urgente per rimuovere i materiali accumulati. La gestione commissariale aveva già stabilito le procedure per mettere in sicurezza il ponte del canale, che dopo una prima puntellatura e riapertura sarà sottoposto a lavori di consolidamento. Questi interventi mirano a eliminare i rischi di crollo e di transito sulla struttura.

GALLIPOLI – La gestione commissariale aveva definito la procedura per la messa in sicurezza del ponte del canale del Samari, che dopo una prima puntellatura e riapertura, sarà interessato da lavori di consolidamento per eliminare i pericoli di transito e di crollo. Ma nella zona a ridosso della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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