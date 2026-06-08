Campioni promesse progetti | la conferma di Florentino al Real avvicina Diaz alla Juve
Il presidente del Real Madrid ha confermato il proprio incarico, riducendo le possibilità di spazio per Brahim Diaz. La decisione di mantenere Perez in carica rafforza la posizione del club, mentre Diaz si avvicina alla Juventus. La situazione contrasta con le aspettative di alcuni giocatori e agenti, che speravano in un cambio di leadership. La trattativa con la squadra italiana continua, con incontri programmati nelle prossime settimane.
Nessun colpo di scena, nessuna sorpresa a Madrid. Florentino Perez ha vinto le elezioni di casa Real, domenica, e sul volto interessato della Juventus è comparso un mezzo sorriso. Il motivo è Brahim Diaz, ora primo nome della lista di Luciano Spalletti per la casella di trequartista. L'allenatore bianconero considera l'ex Milan il profilo perfetto per assicurare alla squadra quella qualità tra centrocampo e attacco fondamentale per risolvere gli stalli classici dei match di Serie A contro le "piccole": sulla strada per il nazionale marocchino c'è da convincere sia i Blancos sia il calciatore, con strategie e gradi di difficoltà diversi, ma intanto la continuità societaria nella capitale spagnola avvicina di un passo la Signora al suo obiettivo di mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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