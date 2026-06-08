Nessun colpo di scena, nessuna sorpresa a Madrid. Florentino Perez ha vinto le elezioni di casa Real, domenica, e sul volto interessato della Juventus è comparso un mezzo sorriso. Il motivo è Brahim Diaz, ora primo nome della lista di Luciano Spalletti per la casella di trequartista. L'allenatore bianconero considera l'ex Milan il profilo perfetto per assicurare alla squadra quella qualità tra centrocampo e attacco fondamentale per risolvere gli stalli classici dei match di Serie A contro le "piccole": sulla strada per il nazionale marocchino c'è da convincere sia i Blancos sia il calciatore, con strategie e gradi di difficoltà diversi, ma intanto la continuità societaria nella capitale spagnola avvicina di un passo la Signora al suo obiettivo di mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Campioni, promesse, progetti: la conferma di Florentino al Real avvicina Diaz alla Juve

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Brahim Díaz nel mirino della Juve: perché il talento del Real Madrid può cambiare volto alla trequarti bianconeraLa Juventus sta valutando l'acquisto di Brahim Díaz durante la prossima sessione di mercato estivo.

Juve forte su Brahim Diaz, la posizione di Mourinho e del Real MadridLa Juventus ha messo nel mirino Brahim Diaz, centrocampista di 26 anni, attualmente al Real Madrid.