La Juventus sta valutando l'acquisto di Brahim Díaz durante la prossima sessione di mercato estivo. Il giocatore, attualmente in forza al Real Madrid, è considerato un profilo adatto per rinforzare la trequarti. La società bianconera ha espresso interesse nel suo trasferimento, ritenendo che le sue qualità tecniche possano apportare un cambiamento alla linea offensiva. La trattativa non è ancora ufficiale, ma Díaz è nel mirino come obiettivo prioritario.

La Juventus mette nel mirino Brahim Díaz per l’estate: perché il talento del Real Madrid è considerato il profilo ideale. La Juventus prepara un’estate di mercato ad alta intensità e ha già individuato un obiettivo prioritario per alzare il livello della trequarti: Brahim Díaz. Il talento del Real Madrid è considerato il profilo ideale per aggiungere qualità, imprevedibilità e dinamismo negli ultimi metri. La dirigenza bianconera è convinta che il suo ritorno in Serie A possa incidere immediatamente, forte di un bagaglio tecnico già ampiamente testato nel nostro campionato. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il passato rossonero dello spagnolo rappresenta infatti una garanzia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Brahim Díaz nel mirino della Juve: perché il talento del Real Madrid può cambiare volto alla trequarti bianconera

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