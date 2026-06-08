Campi estivi stangata per le famiglie
Con la fine delle scuole, molte famiglie si preparano a iscrivere i figli ai campi estivi, ma si prevede un aumento dei costi. Le tariffe di queste attività sono in crescita rispetto agli anni precedenti, rendendo più difficile per molte famiglie permettersi questa spesa. Non sono ancora stati comunicati dettagli ufficiali sui nuovi prezzi, ma si parla di un incremento significativo che potrebbe incidere sui bilanci familiari.
Con la chiusura delle scuole è tempo di campi estivi per i più piccoli, ma all’orizzonte si profila una stangata per le famiglie. Secondo l’ultima ricerca Eures Adoc, Milano risulta essere la città più cara. Servizio di Giuseppe Caporaso. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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