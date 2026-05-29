Come gestire i figli dopo la fine della scuola senza mandare in crisi il bilancio famigliare? La stangata estiva arriva ogni anno. Per due figli iscritti a un centro estivo privato si arrivano a spendere 1500 euro in un mese, soprattutto nelle grandi città (monitoraggio Federconsumatori). I centri pubblici costano in media 99 euro a settimana, quelli privati viaggiano su una media di 232 euro settimanali. E nel Sud Italia gli aumenti hanno raggiunto il +27,6% in due anni. Esistono bonus nazionali, bandi comunali e regionali, welfare aziendale e piccole detrazioni fiscali. Ma il problema è che gli aiuti sono frammentati, spesso poco conosciuti e non accessibili a molti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Stangata centri estivi 2026: bonus e aiuti (ma non bastano a salvare le famiglie)

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