Il Comune di Benevento ha pubblicato un avviso per i campi estivi del 2026, offrendo contributi fino a 300 euro alle famiglie con minori. La misura mira a sostenere le spese di iscrizione e partecipazione ai campi estivi e favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro. Le famiglie interessate possono presentare domanda secondo le modalità indicate nel bando. L'iniziativa riguarda i minori residenti nel territorio comunale.

Investimenti sostenibili 4.0: nuove opportunità per le PMI del Sud tra innovazione, green economy ed energia Castellabate, il Polo M.M.T. cresce ancora: successo per la seconda edizione Il Comune di Benevento apre l’avviso per i campi estivi 2026: contributi fino a 300 euro per minori e sostegno alla conciliazione famiglia-lavoro “Il finanziamento, di matrice ministeriale, per i Centri Estivi destinato ai Comuni mette a disposizione delle famiglie questo importante strumento quale risorsa fondamentale sia per i genitori che lavorano sia per quelle famiglie con disagio economico che non possono assicurare un periodo di socialità e svago ai propri figli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Campi estivi a Benevento: contributi fino a 300 euro per famiglie

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