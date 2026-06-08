L’audizione di un ragazzo di 19 anni accusato dell’omicidio di un 17enne avvenuto a fine dicembre è stata rinviata perché si è dimenticato di effettuare il trasferimento dal carcere. La sessione prevista in tribunale non si è svolta.

FIRENZE – È stata rinviata l’audizione di Francesco Pratesi, 19enne imputato per l’omicidio di Maati Moubakir, il giovane di 17 anni di Certaldo ucciso il 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio. Secondo l’accusa, il delitto sarebbe maturato nell’ambito di uno scambio di persona e il giovane avrebbe inferto le coltellate risultate fatali. Pratesi, attualmente detenuto a Terni, non è stato trasferito oggi, 8 giugno 2026, a Firenze nonostante ci fosse stata la convocazione. L’avvocato difensore ha detto di aver parlato poco prima delle 9 con il suo assistito che gli ha comunicato che la penitenziaria non era andata a prenderlo. Pratesi ha chiesto di poter partecipare all’udienza in videocollegamento, ma non è stato interrogato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Campi Bisenzio, omicidio Maati: dimenticano trasferimento dal carcere, salta audizione del ragazzo accusato delle coltellate mortali

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