Campi Bisenzio 17enne ucciso | in aula l’autista del bus che non soccorse Maati Non vidi nulla

A Firenze, si svolge l’udienza del processo riguardante l’omicidio di un ragazzo di 17 anni avvenuto a Campi Bisenzio. In tribunale si presenta l’autista del bus coinvolto nell’incidente, che afferma di non aver visto nulla al momento dei fatti. Durante l’udienza, il testimone ha spiegato di non aver notato nulla di anomalo mentre era alla guida, e il processo continua con l’esame di altri testimoni e documenti.

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FIRENZE – Prosegue il processo in Corte d’Assise a Firenze per l’omicidio di Maati Moubakir, il 17enne di Certaldo inseguito e ucciso a coltellate dal branco, addirittura per un errore di persona, il 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio (Firenze). Oggi è stato chiamato a testimoniare l’autista del bus sui cui cercava rifugio Maati. L’uomo, chiamato dall’avvocato della famiglia di Maati, si è avvalso della facoltà di non rispondere o ha detto di non ricordare ciò che avvenne la notte dell’omicidio. L’autista di Autolinee Toscane è stato condannato in via definitiva per omissione di soccorso a pagare 3.600 euro. Secondo la ricostruzione della procura, Maati fu inseguito dal branco, bloccato, trascinato sul marciapiede e picchiato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Campi Bisenzio, 17enne ucciso: in aula l’autista del bus che non soccorse Maati. “Non vidi nulla” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Femminicidio Ilaria Sula, l'assassino parla in aula. La famiglia della vittima: Non dice la verità Sullo stesso argomento Campi Bisenzio, 17enne ucciso: attesa per testimonianza dell’autista del bus che non lo soccorseFIRENZE – Il 18 maggio 2026 sarà ascoltato come testimone il conducente del bus su cui tentò di rifugiarsi Maati Moubakir, il 17enne inseguito e... Campi Bisenzio, omicidio Maati: “Non sono io” gridava il 17enne. Lo rivela un testimone al processoFIRENZE – Nuova udienza oggi, 9 marzo 2026, nell’aula bunker di Firenze al processo in corte di assise per l’omicidio del 17enne inseguito e ucciso a...