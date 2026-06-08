Campania Festival 2026 | brillano gli allievi di Angeli in Musica
A Santa Maria di Castellabate si è conclusa la 18ª edizione del Campania Festival, un concorso nazionale di musica che ha visto protagonisti molti giovani talenti del Centro-Sud Italia. La manifestazione, caratterizzata da applausi e emozioni, ha attirato un grande pubblico e partecipanti di varia età. Tra i vincitori, gli allievi di Angeli in Musica hanno ottenuto riconoscimenti significativi. La kermesse si è svolta con grande partecipazione e entusiasmo.
Si è conclusa a Santa Maria di Castellabate, tra applausi, emozioni e grande partecipazione, la 18ª edizione del Campania Festival, prestigioso concorso nazionale canoro che ogni anno richiama alcuni dei migliori talenti emergenti provenienti dal Centro-Sud Italia. La manifestazione si è svolta nella suggestiva cornice di Villa Matarazzo, nell’ambito della 15ª edizione della Festa del Pescato di Paranza, uno degli eventi più seguiti del Cilento. La direzione artistica del festival è stata affidata a Bruno Carbone, che insieme alla qualificata giuria ha valutato le esibizioni dei concorrenti suddivisi nelle diverse categorie. Tra i protagonisti della kermesse spicca il nome della dott. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
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