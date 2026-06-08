Campania Festival 2026 | brillano gli allievi di Angeli in Musica

Notizia in breve

A Santa Maria di Castellabate si è conclusa la 18ª edizione del Campania Festival, un concorso nazionale di musica che ha visto protagonisti molti giovani talenti del Centro-Sud Italia. La manifestazione, caratterizzata da applausi e emozioni, ha attirato un grande pubblico e partecipanti di varia età. Tra i vincitori, gli allievi di Angeli in Musica hanno ottenuto riconoscimenti significativi. La kermesse si è svolta con grande partecipazione e entusiasmo.