DiMondi Festival 2026 | estate di musica con Tonino Carotone Marina P e gli altri

Nell’estate del 2026, si terrà a Bologna la nuova edizione di DiMondi Summer, il festival che si svolge sotto la Tettoia Nervi in Piazza Lucio Dalla. L’evento porta nella città artisti della scena world music internazionale, con artisti come Tonino Carotone e Marina P. La manifestazione offre un palinsesto ricco di concerti e spettacoli dal vivo, creando un’occasione di incontro tra generi musicali e culture diverse. La rassegna si svolgerà durante tutta la stagione estiva, con un’attenzione particolare alla scena musicale globale.

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Torna, nell’estate2026, sotto la scenografica Tettoia Nervi, in Piazza Lucio Dalla, DiMondi Summer, il festival che porta a Bologna la più creativa scena della world music internazionale, offrendo una occasione unica di fare un viaggio nel suono globale. La piazza come luogo di incontro e d. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Kukla e Tonino Carotone: il nuovo brano che unisce generazioni? Domande chiave Come può un verso di vent'anni fa parlare alle nuove generazioni? Cosa spinge Kukla a trasformare l'ironia di Carotone in... Estate a Terricciola con 'Cantine in musica' e 'Tursenum Festival'Tra calici, tramonti e grandi interpretazioni musicali, le colline di Terricciola si preparano a vivere un’estate dove la musica incontra il... DiMondi Festival 2026: estate di musica con Tonino Carotone, Marina P e gli altriTorna, nell’estate2026, sotto la scenografica Tettoia Nervi, in Piazza Lucio Dalla, DiMondi Summer, il festival che porta a Bologna la più creativa scena della world music internazionale, offrendo una ... bolognatoday.it