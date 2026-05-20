DiMondi Festival 2026 | estate di musica con Tonino Carotone Marina P e gli altri
Nell’estate del 2026, si terrà a Bologna la nuova edizione di DiMondi Summer, il festival che si svolge sotto la Tettoia Nervi in Piazza Lucio Dalla. L’evento porta nella città artisti della scena world music internazionale, con artisti come Tonino Carotone e Marina P. La manifestazione offre un palinsesto ricco di concerti e spettacoli dal vivo, creando un’occasione di incontro tra generi musicali e culture diverse. La rassegna si svolgerà durante tutta la stagione estiva, con un’attenzione particolare alla scena musicale globale.
Torna, nell’estate2026, sotto la scenografica Tettoia Nervi, in Piazza Lucio Dalla, DiMondi Summer, il festival che porta a Bologna la più creativa scena della world music internazionale, offrendo una occasione unica di fare un viaggio nel suono globale. La piazza come luogo di incontro e d. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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