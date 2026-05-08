Atletica leggera - Settore giovanile Virtus | brillano Allievi e Allieve

Per la Virtus tra gli "Allievi" è arrivato il primo posto per Lorenzo Castrogiovanni: nuovo primato personale con 6.84, strappando il pass per i tricolori. Argento per Edoardo Cosimini nel disco, bronzo e record personale per Federico Serafini sui 110 hs, mentre Giulio Guccione, conquista l’accesso agli italiani e coglie il bronzo nei 1500 metri. Bronzo e primato per Leonardo Santangelo nei 2000 siepi. E anche per la "4x100" (Lorenzo Umberti, Davide Ricci, Federico Serafini e Lorenzo Castrogiovanni). Bronzo per Luca Cantoni nel giavellotto e per Federico Polichetti nel martello. Quarti Davide Ricci nei 400 metri e la "4x400" (Matteo Donati, Giulio Guccione, Leonardo Santangelo, Tobia Paolini); quinto Lorenzo Umberti nel triplo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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