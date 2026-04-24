Rischio sismico in Campania | al via la programmazione per mettere in sicurezza gli edifici strategici

La Regione Campania ha avviato un piano di prevenzione per il rischio sismico, con l’obiettivo di mettere in sicurezza edifici strategici, infrastrutture essenziali e centri di coordinamento. Sono stati definiti criteri e obiettivi specifici per intervenire su strutture considerate fondamentali per il territorio. La programmazione riguarda la pianificazione di interventi mirati e la messa in sicurezza di infrastrutture a rischio sismico.

La Regione Campania lancia un piano di prevenzione per il rischio sismico: definiti criteri e obiettivi per mettere in sicurezza edifici strategici, infrastrutture vitali e centri di coordinamento. Il rischio sismico rappresenta una priorità assoluta per l'amministrazione regionale della Campania, che ha ufficialmente avviato una nuova fase di pianificazione dedicata alla messa in sicurezza delle infrastrutture vitali. L'obiettivo centrale è rafforzare la resilienza del territorio, concentrandosi in particolar modo sugli edifici strategici, indispensabili per gestire le emergenze e garantire la continuità operativa dei servizi di protezione civile nel momento del bisogno.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Rischio sismico in Campania: al via la programmazione per mettere in sicurezza gli edifici strategici Notizie correlate Rischio sismico, la Regione Campania avvia la nuova programmazione per la messa in sicurezza di edifici strategiciLa Regione Campania avvia la nuova programmazione degli interventi connessi alla mitigazione del rischio sismico, relativa agli edifici e alle... Rischio sismico, la Regione Campania avvia la nuova programmazione: fino a 2 milioni per singolo interventoL’obiettivo è definire una mappatura aggiornata e condivisa con i territori degli interventi necessari sui cosiddetti “fabbricati strategici”. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La mostra Terremoti d’Italia fa tappa a Napoli; Napoli, Mostra Terremoti: fino al 9 maggio percorsi di prevenzione a Città della Scienza; Antincendio boschivo 2026: la Campania schiera 45 nuove unità; Napoli, Terremoti d'Italia fa tappa in città: dal 20 aprile al 9 maggio a Città della Scienza. Rischio sismico, neo programmazione per messa in sicurezza edifici strategiciLa Regione Campania avvia la nuova programmazione degli interventi connessi alla mitigazione del rischio sismico, relativa agli edifici e alle infrastrutture strategiche dei Comuni, fondamentali per l ... ansa.it Rischio sismico, convegno in Prefettura: sono 26 i comuni sanniti ad alta priorità di interventoA poche settimane dalla giornata formativa sulla gestione delle emergenze di protezione civile, promossa dalla Prefettura, questa mattina presso il Palazzo del Governo di Benevento si è svolto un conv ... ntr24.tv La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’intervento di prevenzione del rischio sismico, riduzione della vulnerabilità e restauro della Dogana di Fiume, storico edificio situato in Corte Dogana con iconico affaccio sull’Adig - facebook.com facebook Rischio sismico : online la piattaforma per le aree interne Domande entro il 4 giugno 2026 gdc.ancidigitale.it/online-la-piat… x.com