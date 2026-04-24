Rischio sismico la Regione Campania avvia la nuova programmazione per la messa in sicurezza di edifici strategici

La Regione Campania ha avviato una nuova programmazione di interventi per la messa in sicurezza di edifici e infrastrutture strategiche dei Comuni. Gli interventi sono destinati a ridurre il rischio sismico e riguardano strutture fondamentali per la gestione delle emergenze e per garantire la continuità delle funzioni di protezione civile. La pianificazione riguarda specificamente edifici e infrastrutture considerate prioritarie nel territorio regionale.

La Regione Campania avvia la nuova programmazione degli interventi connessi alla mitigazione del rischio sismico, relativa agli edifici e alle infrastrutture strategiche dei Comuni, fondamentali per la gestione delle emergenze e per assicurare la continuità delle funzioni di protezione civile.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Messa in sicurezza da 5 milioni: "Monitor dei ’movimenti’ a rischio. Riflettori su tre progetti strategici"La Lunigiana continua a fare i conti con un territorio fragile e complesso dal punto di vista idrogeologico, compreso il comune di Zeri. Rischio sismico, Experimentation brevetta un sistema innovativo per l'analisi predittiva sugli edificiUna nuova piattaforma per l'analisi predittiva del rischio sismico negli edifici. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La mostra Terremoti d’Italia fa tappa a Napoli; Il rischio sismico in Campania, focus sui temi di protezione civile organizzato dalla Prefettura di Benevento; Napoli, mostra Terremoti d’Italia: viaggio tra rischio sismico e prevenzione; Sanità, ambiente e cultura: quali sono gli ultimi provvedimenti adottati dalla Giunta regionale. Rischio sismico, neo programmazione per messa in sicurezza edifici strategiciLa Regione Campania avvia la nuova programmazione degli interventi connessi alla mitigazione del rischio sismico, relativa agli edifici e alle infrastrutture strategiche dei Comuni, fondamentali per l ... ansa.it Protezione civile: rischio bradisismico nell’area dei Campi Flegrei: formazione del personale19/03/2024 - In attuazione dell’art. 3 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 recante Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi ... regione.campania.it Liratv. . Campania Regione Europea facebook