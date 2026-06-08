Camminata sulle Apuane contro le cave inquinanti | vandalizzate decine di auto anche dei consiglieri regionali di Avs Intimidazione mafiosa FOTO

Notizia in breve

Durante la camminata contro le cave inquinanti nelle Apuane, organizzata domenica 7 giugno, sono state vandalizzate decine di auto, tra cui quelle di alcuni consiglieri regionali. L’associazione promotrice ha definito l’episodio come un “grave atto intimidatorio”. La manifestazione, che ha coinvolto diverse persone, si proponeva di sensibilizzare sull’inquinamento causato dalle attività estrattive delle cave. Nessuna persona è stata arrestata o identificata fino a ora.